Euronext a présenté son plan stratégique à trois ans, baptisé « Let’s Grow Together 2022 », qui prévoit une croissance organique annuelle moyenne comprise entre 2% et 3% et une marge d’Ebitda (hors acquisitions) supérieure à 60% en 2022. La Bourse pan-européenne prévoit 12 millions d’euros de synergies de coûts d’ici 3 ans avec Oslo Børs VPS pour 18 millions d’euros de coûts de restructurations. Elle cible également un taux de distribution de 50%.Euronext continuera à rechercher des opportunités de croissance externe, conforme à ses critères d'investissement stricts et en conservant une notation investment grade. Euronext examinera notamment de manière proactive les actifs de diversification "transformationnels".