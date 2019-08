Euronext N : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Euronext a annoncé la nomination de Simone Huis in't Veld comme directrice générale d'Euronext Amsterdam et membre du Directoire d'Euronext suite à la décision de Maurice van Tilburg de démissionner de ses fonctions pour poursuivre des projets personnels. « Simone rejoindra Euronext le 1er octobre 2019 pour assurer une transition harmonieuse et ordonnée avec Maurice jusqu'à son départ fin octobre », précise le groupe.Elle rejoindra Euronext après avoir quitté Deutsche Bank Nederland, où elle occupe actuellement le poste de COO pays et où elle a occupé différents postes de direction depuis 2010.Simone Huis in't a plus de quinze ans d'expérience en tant que cadre supérieur dans le secteur financier néerlandais, dont dix ans dans des postes de direction/conseil d'administration.