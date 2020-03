Euronext N : Alcatel-Lucent Enterprise RainbowTM certifié HDS en santé

Alcatel Lucent Enterprise (ALE) / Mot-clé(s) : Autres

Alcatel-Lucent Enterprise RainbowTM certifié HDS en santé



10-Mars-2020 / 08:00 CET/CEST



Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow TM certifié HDS en santé Rainbow offre toutesles garanties réglementaireset techniques pour la sécuritédes donnéesde santé Paris, le 10 mars 2020 Alcatel-Lucent Enterprise annonce avoir obtenu en décembrela certification Hébergementde Donnéesde Santé (HDS) par l'AFNORpour sasolution de communication et de collaboration Rainbow, dénommée Rainbow Service HDS. Des photos: https://ibb.co/1ZnDbhK https://ibb.co/LRPbg8N Alcatel-Lucent Enterprise propose des solutions de communications et d'infrastructures réseaux, sur site, hybrideset dans le cloud. Partenaire historiquedes établissementsde santé, enFrance et dans le monde, Alcatel-Lucent Enterprise connecteles patients, les soignantset personnelsdes établissementsde santé avec leur écosystème, sur leur territoire, afin d'optimiserles parcoursde soin. « Rainbow Service HDS » est uneplate-forme professionnellede communication et de collaboration dans le cloud, flexible et ouverte, disponible sous deux formes complémentaires : Une application « clé - en -main » de communications unifiées (Unified Communications as-a-Service / UCaaS ), disponible sur PC/Mac et smartphone (Android/IOS) offrant des fonctionnalités de communication et de collaboration avancées (gestion des contacts, présence , chat, audio/ vidéo , conférence , partage d'écran et de fichiers , et plus encore) à destination des soignants et personnels administratifs , afin de simplifier leur quotidien , Une Plateforme de Communication as-a-Service (Communication Platform as à Service / CPaaS ) offrant un ensemble d'APIs permettant à tout développeur , éditeur ou intégrateur d'enrichir rapidement et simplement son application métier, en bénéficiant du savoir-faire reconnu d'Alcatel -Lucent Enterprise : la communication, la connectivité , la collaboration et la notification. L'offre« Rainbow Service HDS », développée enFrance, est certifiéesur l'ensembledes activitésdu référentielHDS grâce aux activités d'hébergement d'OVHHealthcare (certifié en tant qu'hébergeur d'infrastructureavec des data centers localisés enFrance) et aux activités d'infogéreur d'Alcatel-Lucent Enterprise. L'offre« Rainbow Service HDS » couvre exhaustivementles six catégoriesde la certification HDS. En complémentdes trois premiers champs d'application couvertspar OVH Healthcare, l'hébergeurde Rainbow, que sont: l a mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle des sites physiques permettant d'héberger l'infrastucture matérielle du système d'information utilisé pour le traitement des données de santé, l a mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure matérielle du système d'information utilisé pour le traitement de données de santé, l a mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de la plateforme d'hébergement d'applications du système d'information , le périmètrede la certification obtenuepar Alcatel-Lucent Enterprise couvreles champs d'application4, 5 et 6 prévusdans le référentiel d'exigencesrelatives à la protection des donnéesde santé à caractèrepersonnel, que sont : l a mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure virtuelle du système d'information utilisé pour le traitement des données de santé, l 'administration et l'exploitation du système d'information contenant les données de santé, l a sauvegarde externalisée des données de santé. Enplus de la certification HDS, l'offreRainbow est certifiéeISO 27001, normerelative au management de la sécuritéde l'information, et est conformeau RGPD (Règlement Généralsur la Protection des Données). Àpropos d'ALE Notre concept est le « tout connecté » afin d'offrir une expérience digitale personnalisée à nos clients d'aujourd'hui et de demain. Nous proposons des solutions de communication et d'infrastructure réseaux adaptées à vos clients, vos collaborateurs et vos process métiers que ce soit au bureau, dans le cloud ou hybrides. L'innovation fait partie intégrante de l'ADN d'Alcatel-Lucent Enterprise depuis son origine. Ses 2200 collaborateurs et 2900 partenaires sont au service de plus de 830 000 clients à travers le monde et dans plus de 50 pays. Pour de plus amplesinformations, veuillez visiter notre site web à l'adresse : https://www.al-enterprise.com/ Pour vous tenir informé de nos actualités, rendez-nousvisite sur LinkedIn, Facebook et Twitter. Contact presse ALE : Carine Bowen : carine.bowen@al-enterprise.com Contact AgenceMédia : Agence APO : marika.henry@apo-opa.com



Contact: Contact:

Diffusion d'une information Réseau Financier, transmit par l'EQS Group.

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.