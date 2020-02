Facebook / Mot-clé(s) : Autres

Facebook et Fally Ipupa s'engagent pour un internet plus sûr



14-Fév-2020 / 18:15 CET/CEST



Facebook et Fally Ipupa s'engagentpour un internet plus sûr Vendredi, 14 Février2020 - Quelques joursaprès la Journée mondialepour un internet plus sûr, Facebook s'est associéà la star de la musique africaine Fally Ipupapour une campagnede sensibilisation sur la sécurité en ligne. Image Link: http://bit.ly/39B2ays Image Link: http://bit.ly/2OR59dR Video Link: http://bit.ly/3bCBfEa

Visible sur Facebook à travers l'Afriquesub-saharienne, la campagne vidéo rappelleaux utilisateurs quelques bonnes pratiquespour protégerson compte, signaler ou partager unepublication sur la plateforme.

Pour relayer cesmessages, Facebook a fait appelà la célébrité congolaise Fally Ipupa, populaireà travers le continent africain, qui a acceptéde partagerson expérience personnellepour encourager un changement positifdes comportements en ligne.



'Je trouve dommageque certains utilisentles réseaux sociauxpour prônerla violence, qu'elle soitphysique oumorale. Maisle plus important c'estde rester positifet utiliser les outilsqui existent sur Facebook pour se protégerde ces abuset promouvoirle respect en ligne.'a commenté l'artistefrancophone le plus connu enAfrique.



Initiative visantà favoriser l'éducationpour une meilleureutilisation des outils numériques, la Journée mondialepour un internet plus sûr rassemble chaque annéedes millions de personnesqui souhaitentinspirer et promouvoirdes actions sur l'éducationnumérique et la sécurité en ligne.



'Nous tenons à ceque Facebook soitun lieu ouvertà touset à la jeunesse en particulier.' a déclaréJocelyne Muhutu-Rémy, Responsabledes partenariats stratégiquesavec les médias enAfrique subsaharienne(Facebook). 'C'est pourquoinous proposons une gamme d'outilssur Facebook ouInstagram pour donner aux utilisateursun contrôletotal sur leur expérience, et les sensibiliser aux ressources qu'ils peuventutiliser pour profiter en toute sécuritéde la richesse des plateformes numériques.'



Facebook met à disposition diverses ressources, facilement accessibles, sur la sécurité en ligne. Pour ensavoir plus, n'hésitezpas à consulter notresite web sur la sécurité: https://www.facebook.com/safetyet nos autressites dédiés: Outils : https://www.facebook.com/safety/tools

Ressources : https://www.facebook.com/safety/resources

Centre de prévention des brimades : https://www.facebook.com/safety/bullying

Bien- être en ligne : https://www.facebook.com/safety/wellbeing

Aide : https://www.facebook.com/help

Standards de la communauté : https://www.facebook.com/communitystandards

Comment signaler un contenu indésirable : www.facebook.com/report Video & Photo FIN./

Diffusion d'une information Réseau Financier, transmit par l'EQS Group.

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.