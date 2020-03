Euronext N : Imcyse rejoint le consortium INNODIA dans le cadre du projet IMI contre le diabète de type 1

Imcyse rejoint le consortium INNODIA dans le cadre du projet IMI contre le diabète de type 1

Imcyse rejoint un réseau de centres de recherche universitaires , de représentants de l'industrie et de patients qui œuvrent ensemble pour lutter contre le diabète de type 1

Ce consortium, qui réunit 40 partenaires dans le cadre de l'Initiative en matière de médicaments innovants (IMI), offre à Imcyse un meilleur accès aux populations de patients souffrant de diabète de type 1, une plateforme d'échange de connaissances scientifiques ainsi que des approches techniques , ce qui va lui permettre d'affiner la compréhension du mécanisme d' action de son traitement

Liège, Belgique, le 04mars2020 - Imcyse, une société biopharmaceutique au stade clinique,pionnière dans le développement d'une nouvelle classe d'immunothérapies actives et spécifiques pour le traitement des maladies auto-immunes chroniques sévères, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait rejoint, avec 5autres nouveaux partenaires, le réseau INNODIA, un partenariat public-privé engagé dans la lutte contre le diabète de type 1.

Thomas Taapken, Président d'Imcyse :« Nous sommes fiers d'être membre du réseau internationalINNODIA et sommes heureux de contribuer à la lutte contre le diabète de type 1 en faisant profiter le consortium des connaissances et de l'expérience d'Imcyse fondées sur notre plateforme technologique sans équivalent dédiée à l'immunothérapie active. Nous entendons valoriser notre partenariat dans le but d'accroître l'engagement des scientifiques et des cliniciens les plus éminents dans ce domaine et d'obtenir un accès plus large aux populations de patients tandis que nous nousapprêtons à lancer une étude de phase II de notre principal candidat IMCY-0098. »

« INNODIA est ravi d'accueillir Imcyse au sein de son réseau, lequel compte désormais au total 40 centres de recherche universitaires, partenaires industriels et fondations », commente le Prof. Dr Chantal Mathieu, coordinatrice chezINNODIA. « Nous nous réjouissons à l'idée de nouer de nouvelles collaborations avec nos partenaires à l'heure où nous transformons nos plateformes cliniques et de ressources biologiques standardisées en un réseau d'essais cliniques hautement performant dans le cadre d'essais en milieu universitaire et d'essais pilotés par l'industrie, parallèlement à de petits essais interventionnels axés sur les mécanismes et les biomarqueurs, ce en vue d'examiner les voies pathobiologiques qui mènent au diabète de type 1. »

Résoudre les mystères du diabète de type 1 dans le cadre du réseau INNODIA

Le diabète de type 1 est une maladie chronique qui touche environ 17 millions de personnes dans le monde. Bien qu'il puisse apparaître à tout âge, il affecte principalement les enfants et les adolescents, installant chez ces derniers unedépendance à l'insuline externe. La cause exacte du diabète de type 1 est inconnue à ce jour. L'objectif d'INNODIA est de lever un coin du voile sur le processus de destruction des cellules bêta afin de mieux comprendre la maladie et la destruction auto-immune des cellules bêta du pancréas.

Imcyse a récemment réalisé une étude de phase Ib avec son Imotope(TM) à base d'insuline IMCY-0098, laquelle a montré un excellent profil de sécurité de même que des tendances cliniques prometteuses. Les Imotopes(TM), à savoir des peptides spécifiquement modifiés, favorisent le développement de cellules T dites « lymphocytes CD4 cytolytiques », lesquelles sont ensuite capables d'éliminer activement et spécifiquement les cellules immunitaires impliquées dans la pathogenèse de la maladie auto-immune ciblée. Cette thérapie pourrait permettre l'interruption de la réponse immunitaire pathologique à l'origine du processus de destruction des cellules bêta du pancréassécrétrices d'insuline, et donc stopper l'évolution pathologique du diabète de type 1. Au moment où elle s'apprête à réaliser un essai de phase II, la société Imcyse espère tirer profit de son partenariat avec INNODIA pour renforcer l'engagement de scientifiques et de cliniciens parmi les plus éminents dans ce domaine au travers d'échanges scientifiques au plus haut niveau, et obtenir un meilleur accès à une plus vaste population de patients ainsi qu'à des approches techniques, ce afin de mieux décrypter le mécanisme d'action de son traitement.

À PROPOS D'IMCYSE

Imcyse est une société biopharmaceutique au stade clinique, pionnière dans le développement d'une nouvelle classe d'immunothérapies actives et spécifiques pour le traitement de maladies auto-immunes chroniques sévères. La plateforme technologique sans équivalent de la société lui permet de cibler localement les cellules immunitaires impliquées dans la destruction de l'organe malade. Cette plateforme est basée sur l'administration d'Imotopes(TM), des peptides spécifiquement modifiés favorisant le développement de cellules T dites « lymphocytes CD4 cytolytiques », lesquelles éliminent spécifiquement les cellules présentatrices d'antigènes et les lymphocytes spécifiques d'autoantigènes. L'approche pérenne d'Imcyse aide à prévenir et à traiter des maladies pour lesquelles il n'existe actuellement aucune alternative thérapeutique, voir à guérir potentiellement le patient sans altérer sa défense immunitaire globale. La société a établi une preuve de concept dans plusieurs indications et a réalisé son premier essai clinique sur le diabète de type 1, avec des résultats prometteurs. Au-delà du diabète de type 1, Imcyse est en train de développer un pipeline d'Imotopes(TM) pour le traitement de différentes maladies auto-immunes. Créée en 2010, Imcyse est une spin-off de la KU Leuven. Elle est basée à Liège (Belgique).

www.imcyse.com

À PROPOS D'INNODIA

INNODIA est un partenariat mondial de 31 établissements universitaires, 6 partenaires industriels, 2 fondations et 1 PME qui réunissent leurs connaissances et leur expérience dans un objectif commun : « Lutter contre le diabète de type 1. » Le projet est géré dans le cadre de l'IMI-JU (Innovative Medicines Initiative - Joint Undertaking), avec une structure dirigeante dédiée assurant scrupuleusement les interactions, la communication et le respect des objectifs et des résultats escomptés du consortium. Il est important de noter qu'INNODIA est étroitement guidé par les patients eux-mêmes, par l'intermédiaire d'un comité consultatif de patients, constitué d'un groupe de patients et de parents de patients atteints du diabète de type 1, qui donnent régulièrement leurs avis sur le concept d'INNODIA et le développement des protocoles, et sont essentiels pour la diffusion des objectifs d'INNODIA auprès du public. https://www.innodia.eu/