Euronext N : La valeur du jour à Paris - EURONEXT atteint ses objectif de marge et d'économies avec un an d'avance

A l’instar du marché, Euronext (-0,94% à 52,9 euros) s’est retourné à la baisse après un début de séance en hausse. Si l’opérateur boursier a atteint son objectif de marge d'Ebitda avec un an d’avant, il a aussi du reconnaître que la création d’indices en partenariat avec Morningstar ne sera pas à la hauteur des attentes. Au troisième trimestre, Euronext a enregistré un bénéfice net part du groupe en augmentation de 31,6% à 50,5 millions d'euros. Si le résultat net a été pénalisé par des éléments exceptionnels à hauteur de 8,8 millions d’euros, il a bénéficié de la forte hausse de son Ebitda.Profitant d'un effet de périmètre avec la consolidation d'Euronext Dublin, celui-ci a progressé de 26,4% à 86,8 millions, permettant à la marge d'Ebitda d'augmenter de 4,2 point à 58,2%.L'opérateur boursier souligne qu'au cours des 12 derniers mois, la marge d'Ebitda de ses activités core, soit son périmètre en mai 2016 lors la présentation du plan stratégique, mais hors compensation, a atteint 61%. Euronext a ainsi atteint avec un an d'avance sur son objectif 2019 d'une marge comprise entre 61% et 63%.Le même constat peut être fait pour son objectif 2019 d'économies. Elles se sont élevées à 24,2 millions d'euros depuis le deuxième trimestre 2016 contre un objectif de 22 millions d'euros. Le PDG, Stéphane Boujnah, a souligné qu'il a en outre été atteint pour la moitié des coûts prévus initialement. Euronext anticipait originellement 33 millions d'euros de frais de restructurations.La réalisation d'économies et la gestion serrée des coûts sont au cœur de l'amélioration de la rentabilité du groupe ces dernières années. Au troisième trimestre, les dépenses opérationnelles ont augmenté de 6,5% à 63,2 millions d'euros pour des revenus en croissance encore plus forte : + 17,2% à 150,9 millions d'euros. Ils ont été soutenus par la consolidation d'Euronext Dublin et de FastMatch (trading sur le marché des changes), qui ont représenté 13,6 millions de chiffre d'affaires.Toujours concernant son activité, l'opérateur boursier a averti ce matin que le partenariat avec Morningstar, prévoyant notamment la création d'indices actions, n'apportera pas les 20 millions de revenus supplémentaires anticipés pour l'année prochaine.Euronext a précisé que le plan stratégique Agility for Growth sera mis à jour lors de la publication des résultats du quatrième trimestre.