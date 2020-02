12 février (Reuters) - Euronext NV:

* EURONEXT-RESULTAT NET PDG DE 222,0 MLNS C. 216,0 MLNS UN AN PLUS TÔT

* EURONEXT- DIVIDENDE PROPOSE POUR 2019 DE €1,59 PAR ACTION EURONEXT- EBITDA DE 399,4 MLNS D'EUROS EN 2019 C. 354,3 MLNS UN AN PLUS TÔT