Euronext N : Neoe,n la licorne Française des énergies renouvelables, rejoint Euronext

628 millions d'euros levés et une capitalisation boursière de 1,4 milliard d'euros

Paris - 17 octobre 2018- Euronext accueille aujourd'hui la société Neoen, le premier producteur indépendant français d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde, sur le compartiment A de son marché réglementé à Paris. Cette opération représente la plus importante levée à Paris des 16 derniers mois et la plus importante introduction en Bourse d'une cleantech en Europe depuis le début de l'année 2018.

Acteur de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique, Neoen est un producteur indépendant d'énergie renouvelable fondé en 2008 et qui s'est rapidement développé en France et à l'international (Europe, Australie, Amériques et Afrique). La société, qui développe, détient et exploite des parcs solaires et éoliens terrestres, a notamment dans son portefeuille d'actifs le plus grand parc photovoltaïque d'Europe (à Cestas, en Gironde), d'une puissance de 300 mégawatts. Cette introduction en Bourse va permettre à la société de financer sa forte croissance. Neoen avait été distinguée lors de l'édition 2018 du Trophée des Futures Licornes organisé par Entrepreneur Venture, Euronext, EM Lyon Business School, Roland Berger et Reputation Age.

L'introduction en Bourse de Neoen (code mnémonique : NEOEN) a été réalisée à la suite de l'admission aux négociations le 17 octobre 2018 de 84 919 998 actions composant le capital social de la société, comprenant 38 073 521 actions allouées[1] dans le cadre d'une Offre Globale[2], avant l'exercice potentiel de l'option de surallocation.

Le prix de l'offre a été fixé à 16,50 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève à environ 1,4 milliard d'euros. Le montant total levé représente 628 millions d'euros.

A l'occasion de la cérémonie d'introduction en Bourse, Xavier Barbaro, Président-directeur général de Neoen, a déclaré : «Nous sommes très fiers du succès de notre introduction en Bourse. Neoen est la première licorne française des énergies renouvelables à se coter sur Euronext Paris et réalise la plus importante levée de fonds des 16 derniers mois sur ce marché. Dans un contexte de marché particulièrement exigeant, c'est une marque de confiance très forte en notre stratégie, notre positionnement et notre potentiel de croissance. Nous remercions vivement nos actionnaires, anciens et nouveaux, ainsi que nos équipes, nos conseils et Euronext Paris, pour avoir permis de faire de cette opération un tel succès ».