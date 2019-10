Euronext N : Port de Qingdao - Clap de fin sur la 4ème régate internationale  'Fareast Cup' 2019

Qingdao Simul International Cultural and sports CO. Ltd / Mot-clé(s) : Autres

Port de Qingdao - Clap de fin sur la 4ème régate internationale 'Fareast Cup' 2019



02-Oct-2019 / 11:00 CET/CEST



Port de Qingdao - Clap de fin sur la 4èmerégate internationale « FareastCup » 2019 QINGDAO, CHINE - Media OutReach - 27 septembre 2019 -Au matin du 25 septembre 2019, lorsque les équipes Team SCO Youth, Team Huayang Sailingin, Team Japan, Team Qingdao et Team Seven Feetont abordé dans le port de Qingdao, au Qingdao Olympic SailingCenter, la 4ème régate internationale « FareastCup » 2019 a pris fin après un mois de navigation et 2300 milles marins parcourus. Les navigateurs combatifs de Chine, de Russie, des États-Unis, du Japon, de République de Corée, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Brésil, etc., ont été accueillis avec des fleurs, du champagne, de la bière et toute l'hospitalité de la ville hôte. Cette année, la régate a fait peau neuve. Une nouvelle escale a été établie à Toyama, au Japon. Conjointement avec Vladivostok en Russie, le parcours, s'étendant à l'origine sur 2000 milles marins, a été rallongé à 2300 milles marins. La « FareastCup » est sur le point de se terminer en beauté alors que les équipes sont en train de revenir les unes après les autres. Grande performeuse renommée, l'équipe Seven Feetmenée par Yliya, autrefois 49ème membre de la Russia SailingTeam, devance l'équipe Huayang Sailingin, menée par l'ancien vainqueur du Laser Radial World ChampionshipJim, avec 15 points d'avance, et se tient en tête du tableau d'affichage pour la quatrième fois consécutive. L'équipe a alors soulevé la SilverCup (56 cm, 13,5 kg) dans la Baie de Fushan. Les équipes Team WOB, « Langyatai » (Team Qingdao), Team SCO Youth, Team Japan et Team Decisionse classent de la troisième à la septième place. Cette année a été marquée par la volonté du CPCQingdao Committeeet du gouvernement de Qingdao de construire une métropole moderne, ouverte, dynamique et pleine de style. La « FareastCup » incarne cette initiative, a déclaré Madame Zang Aimin. « Vouée à la promotion des événements nautiques, je crois que celle-ci répond à la thématique actuelle et contribue au développement d'un Qingdao moderne, ouvert, dynamique et plein de style ».

