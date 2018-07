Euronext N : Premier jour de cotation pour Audiovalley sur Euronext Growth

Paris - 30 juillet 2018 - AudioValley, pionner de l'audio digital BtoB, réalise aujourd'hui son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris.

Créée en 2003, AudioValley est une société belge disposant de trois pôles d'activité dans le domaine de l'audio digital : Radionomy, la solution d'agrégation et de monétisation d'audience des radios digitales, Storever, le « one-stop shop » des solutions de diffusion audio et vidéo des points de vente et Jamendo, une plateforme unique d'artistes pour le grand public et pour les projets médias professionnels. La société est implantée directement dans 7 pays (Belgique, France, Allemagne, Espagne, Luxembourg, Etats-Unis, Chine). En 2017, AudioValley a enregistré un chiffre d'affaires pro forma de 20 millions d'euros.

L'introduction en Bourse d'AudioValley (code mnémonique : ALAVY) a été réalisée suite à l'admission aux négociations le 30 juillet 2018 de 7 731 574 actions composant le capital social de la société, comprenant 2 105 388 actions nouvelles émises dans le cadre d'une Offre Globale1, après l'exercice partiel de la clause d'extension.

Le prix de l'offre a été fixé à 4,53 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève à 35 millions d'euros.

A l'occasion de ce premier jour de cotation, Alexandre Saboundjian, Administrateur Délégué et fondateur de AudioValley a déclaré : « Nous sommes très heureux du succès de l'Introduction en Bourse d'AudioValley sur Euronext Growth. Je remercie tous nos nouveaux actionnaires, institutionnels et particuliers, pour la confiance qu'ils nous ont témoignée, notamment les investisseurs professionnels ayant pris en amont de l'opération des engagements de souscription. Le Groupe dispose à présent des moyens financiers pour capter le plein potentiel du marché de l'audio digital. Nous sommes désormais en ordre de marche pour profiter pleinement de l'accélération de la croissance sur toutes nos activités. »

1 L'offre globale est constituée d'une offre au public réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert et d'un placement global, réalisé auprès d'investisseurs institutionnels en France et à l'étranger.