Euronext N.V. : Bofa ML verrait d'un très bon oeil une acquisition de Borsa Italiana

BofA ML a fait tourner ses modèles et considère qu'une acquisition pourrait avoir un impact positif de l'ordre de 24% sur le bénéfice par action 2022 d'Euronext. Un prix "un peu au nord de 3 Mds€" (en l'occurrence, 3,3 Mds€) lui semblerait correct. Stratégiquement, l'opération fait sens, car Borsa Italiana a plusieurs cordes à son arc : le marché actions italien, son statut de dépositaire central et sa part majoritaire dans la plateforme obligataire MTS.

Pour autant, l'analyste en charge du dossier voit un certain nombre d'obstacles à cette transaction qui pourrait couler de source pour un actionnaire d'Euronext. Le London Stock Exchange pourrait ne vendre que la part dans MTS, puisqu'il a entretenu le flou sur le périmètre exact à céder. Les autres prétendants ne devraient pas rester les bras ballants, notamment la Deutsche Börse, qui aurait moins à y gagner qu'Euronext, mais pas grand-chose à perdre non plus.

"Nous considérons Euronext comme un acheteur évident de l'entreprise si un accord devait être conclu. Nous aimons Euronext de toute façon, même si nous pensons que cette transaction pourrait réellement transformer l'entreprise", conclut BofA ML, en restant acheteur avec un objectif de 115 EUR.

Zonebourse aime aussi Euronext, qui fait partie du Portefeuille Investisseur Europe PEA.