Euronext N.V. : Crédit Suisse ajuste la mire à 90 EUR

Ces dernières années, souligne le bureau d'études, Euronext a réalisé un certain nombre d'acquisitions réussies, en rachetant notamment les opérateurs de la bourse de Dublin et d'Oslo, mais également la société Nord Pool et tout récemment VP Securities. Malgré ces transactions, le bilan du groupe reste sain, avec une dette nette de 602 M€ et 419 M€ de trésorerie. La banque suisse estime que l'entreprise dispose encore d'une force de frappe d'environ 900 M€ sans mettre à mal son bilan.

Sur la base d'un objectif de cours de 90 EUR, le titre se paie 19,6 fois les résultats attendus en 2020, ce qui représente une décote par rapport aux grands acteurs européens plus diversifiés. Crédit Suisse est donc à surperformance sur un titre qui a vu récemment son objectif de cours moyen passe de 79 à 84,50 EUR : pas si fréquent par les temps qui courent.

Euronext est une position du portefeuille Investisseur Europe PEA de Zonebourse.