Euronext N.V. : le LSE se décide finalement à céder MTS voire la Bourse de Milan

L'entreprise britannique a clairement opté pour son projet de renforcement dans les données via Refinitiv par rapport à ses ambitions paneuropéennes. Elle prévoit de boucler la transaction fin 2020 ou début 2021, si les conditions sont réunies. A ce titre, le London Stock Exchange confirme que le ministère américain de la justice a clôturé son enquête antitrust sur la transaction, sans recours.

Cette annonce va relancer la spéculation sur l'intérêt d'Euronext pour la place milanaise et pour la plateforme obligataire MTS. Après avoir racheté les opérateurs des bourses de Dublin et Oslo, l'entreprise qui détenait déjà les places de Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne avait renoncé à ferrailler pour la prise de contrôle de la bourse de Madrid (BME), tombée dans l'escarcelle de SIX. Des rumeurs récurrentes font état d'un intérêt d'Euronext pour les actifs que le LSE s'était jusqu'ici refusé à céder.

Euronext est une position du portefeuille Investisseur Europe PEA de Zonebourse.