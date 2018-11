Euronext N : a atteint ses objectifs de marge et de coûts avec un an d'avance

(Actualisation: réaction en Bourse, commentaires d'analystes, propos du président du directoire sur le Brexit)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Euronext a annoncé lundi avoir atteint avec un an d'avance les objectifs de coûts et de marge d'Ebitda de son plan stratégique "Agility for growth". L'opérateur boursier a également publié une hausse de ses résultats au troisième trimestre.

"Euronext a publié des résultats au troisième trimestres solides, portés par la croissance sur l'ensemble de ses divisions", a déclaré Stéphane Boujnah, président du directoire d'Euronext, lors d'une conférence téléphonique.

La publication a cependant été accueillie tièdement par le marché. Vers 14h00, le titre Euronext reculait de 0,3% à 53,3 euros, après avoir ouvert en hausse de plus de 1%. Si le groupe a dépassé les attentes en matière de résultat opérationnel avant amortissement et dépréciations (Ebitda), Ses revenus ont en revanche été inférieurs de 1% au consensus, indique UBS.

Hausse du BPA ajusté

Le résultat net part du groupe de l'opérateur des bourses de Paris, Bruxelles, Amsterdam, Lisbonne et Dublin a progressé de 31,6% au trimestre clos fin septembre, à 50,5 millions d'euros, soit un bénéfice par action (BPA) de 0,73 euro. Sur une base ajustée pour tenir compte d'actifs incorporels liés aux acquisitions et autres éléments exceptionnels, le BPA trimestriel s'est établi à 0,85 euro, contre 0,65 euro un an auparavant.

L'Ebitda s'est élevé à 87,8 millions d'euros, contre 69,5 millions d'euros un an plus tôt, reflétant un taux de marge de 58,2%, en hausse de 4,2 points en un an. Le taux de marge du coeur d'activité, hors activité de compensation et effet lié au nouveau périmètre, a pour sa part atteint 62% au troisième trimestre et 61% sur l'ensemble des douze derniers mois, ce qui permet à Euronext d'atteindre avec un an d'avance son objectif d'une marge d'Ebitda pour ses activités coeur de métier située entre 61 et 63%. Cet objectif avait initialement été fixé pour 2019 dans le cadre du plan stratégique "Agility for growth" présenté en mai 2016.

De même, Euronext a indiqué être parvenu à 24,2 millions d'euros de réductions de coûts sur ses activités coeur de métier depuis le deuxième trimestre 2016, ce qui lui a permis de remplir avec un an d'avance son objectif initial de 22 millions d'euros attendu en 2019.

Des plans d'urgence pour le Brexit

En revanche, Stéphane Boujnah a indiqué que deux des initiatives de croissance lancées en 2016 et qui devaient ajouter un total de 20 millions d'euros aux revenus du groupe d'ici à 2019 n'atteindraient pas leur objectif. Dans son plan stratégique présenté en 2016, Euronext visait initialement 70 millions d'euros de croissance supplémentaire liée à un ensemble d'initiatives de croissance. L'opérateur boursier avait revu ce dernier chiffre à la baisse en février dernier, le ramenant à 55 millions d'euros. Stéphane Boujnah a indiqué qu'un point sur ces objectifs serait effectué en février prochain, à l'occasion des résultats annuels du groupe.

Les revenus d'Euronext au troisième trimestre ont progressé de 17,2%, à 150,9 millions d'euros, dynamisés par les intégrations de FastMatch, qui a permis au groupe de se développer sur le marché des changes, et de la Bourse de Dublin. En excluant l'apport de ces activités, les revenus ont crû de 9,2% à 137,5 millions d'euros.

Au premier trimestre, Euronext a finalisé l'acquisition de la Bourse de Dublin pour 137 millions d'euros, consolidé dans les comptes d'Euronext depuis le deuxième trimestre 2018. Le groupe prévoit des synergies de 8 millions d'euros d'ici à 2020 liées à ce rachat. FastMatch est consolidé pour sa part depuis août 2017.

Stéphane Boujnah a précisé qu'Euronext présenterait au printemps prochain, "en mai ou en juin", un nouveau plan stratégique qui portera sur l'ensemble du groupe sur son nouveau périmètre.

Interrogé sur le Brexit, le président du directoire a indiqué qu'Euronext avait prévu des "contigencies plans" (plans d'urgence) au cas où la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne se ferait sans accord. "Comme tous les acteurs du marché, nous espérons le meilleur et nous préparons pour le pire", a-t-il déclaré.

