Euronext N : a bénéficié de la forte volatilité des marchés au T1 mais craint la récession

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Euronext s'est montré prudent mercredi sur ses perspectives pour 2020 bien qu'il ait enregistré un bénéfice net en forte hausse au premier trimestre, grâce à un bond des volumes d'échanges au comptant et à la contribution de ses récentes acquisitions.

L'opérateur des Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Dublin et Oslo a dégagé au cours de la période un bénéfice net de 96,1 millions d'euros, contre 56,1 millions au premier trimestre 2019.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 236,8 millions d'euros sur le trimestre, en hausse 55,2% en données publiées. Il a été tiré par une progression de 53,2% des volumes d'échanges au comptant, dans un contexte de forte volatilité des marchés, et par la contribution des sociétés rachetées l'année dernière. A périmètre constant, le chiffre d'affaires du premier trimestre est ressorti en hausse de 29,5%.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est établi à 150 millions d'euros, en hausse de 68% en données publiées et de 48% à taux de change et périmètre constants. Il fait ressortir une marge d'Ebitda de 63,4%, contre 58,5% un an plus tôt.

Selon un consensus établi par Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice net de 84 millions d'euros, sur un Ebitda de 139,5 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires de 225,6 millions d'euros.

"Nous n'avons vu que la surface des choses au premier trimestre, qui a été marqué par une forte volatilité et une hausse des volumes", a commenté Stéphane Boujnah, le président-directeur général d'Euronext, lors d'une conférence téléphonique. "Au cours des prochains mois, il faut s'attendre à un flux de bonnes et de mauvaises nouvelles. A un moment donné, la récession aura un impact sur les bénéfices des entreprises, ce qui n'est pas bon pour les volumes", a-t-il prévenu.

Dans ce contexte, Euronext entend poursuivre sa stratégie de diversification, notamment vers des activités moins dépendantes des volumes d'échanges. Le groupe entend notamment continuer ses acquisitions ciblées, à l'instar de celle de 70% du dépositaire central danois VP Securities annoncée le mois dernier. Cette transaction, qui valorise la société à environ 150 millions d'euros, sera conclue "très probablement dans le courant du mois de juillet", a précisé Stéphane Boujnah. Euronext avait précédemment indiqué qu'il espérait finaliser l'opération au troisième trimestre.

