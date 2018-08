Euronext N : a bénéficié de ses acquisitions au 2e trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur boursier Euronext a annoncé vendredi une nouvelle progression de ses résultats au deuxième trimestre, sur fond de progression des volumes de transaction et de baisse des coûts opérationnels, en partie compensés par les charges liées aux acquisitions récentes de l'opérateur de la Bourse d'Irlande et de la société américaine FastMatch.

Le résultat net (part du groupe) de l'opérateur des bourses de Paris, Bruxelles, Amsterdam, Lisbonne, et désormais de celle de Dublin, a progressé de 13,8% au trimestre clos fin juin, à 56,6 millions d'euros, soit un bénéfice par action (BPA) de 0,81 euro. Sur base ajustée pour tenir compte d'actifs incorporels liés aux acquisitions et autres éléments exceptionnels, le BPA trimestriel s'est élevé à 0,90 euro, contre 0,79 euro un an auparavant.

Le résultat opérationnel avant amortissement et dépréciations (Ebitda) s'est élevé à 88,6 millions d'euros, contre 79,2 millions d'euros un an plus tôt, reflétant un taux de marge de 56,3%, en recul de 1,4 point en un an. Le taux de marge du coeur d'activité, hors activité de compensation et effet lié au nouveau périmètre, a au contraire progressé de 1,2 point à 60%.

Les revenus d'Euronext pour ce trimestre ont grimpé de 14,6%, à 157,3 millions d'euros, dynamisés par l'intégration de FastMatch, qui a permis au groupe de se développer sur le marché des changes, et de la Bourse de Dublin. En excluant l'apport de ces activités, les revenus ont crû de 4,1%.

Les analystes suivis par FactSet anticipaient, en moyenne, un bénéfice net trimestriel de 58,6 millions d'euros, un Ebitda de 88,4 millions d'euros et des revenus de 155,8 millions d'euros.

Au premier trimestre, Euronext a finalisé l'acquisition de la Bourse de Dublin pour 137 millions d'euros. Le groupe prévoit des synergies de 6 millions d'euros d'ici à 2020 liées à ce rachat. Le trimestre écoulé marquait le premier trimestre de consolidation de l'Irish Stock Exchange. FastMatch est consolidé pour sa part depuis août 2017.

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93 ; gbayre@agefi.fr ed: ACD

COMMUNIQUES FINANCIERS D'EURONEXT :

https://www.euronext.com/fr/investors/regulated-information/press-releases

Agefi-Dow Jones The financial newswire