Euronext N : crée un indice dédié aux PME tech cotées à Paris

Cet indice, précise Euronext dans un communiqué, "est composé de valeurs à fort potentiel, dont la liquidité est supérieure à 10.000 euros par jour, avec une capitalisation boursière comprise entre 25 millions et 1 milliard d'euros".

La CDC, ajoute Euronext, a également "décidé d’investir via sa filiale de gestion dédiée aux petites et moyennes entreprises cotées, CDC Croissance, 100 millions d'euros dès le mois de juillet dans les petites valeurs de la Tech cotées sur Euronext Paris et dont la capitalisation est inférieure à 1 milliard d'euros".

Emmanuel Macron a annoncé mardi la mobilisation par des investisseurs de quelque cinq milliards d'euros sur trois ans afin de favoriser l'émergence de start-up françaises.

(Jean-Stéphane Brosse, édité par Bertrand Boucey)