Euronext N : publie des résultats en hausse au 3e trimestre, dopés par Oslo Bors

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Euronext a publié jeudi des résultats en nette hausse au troisième trimestre sur un an, grâce notamment à la contribution de sa dernière acquisition, l'opérateur norvégien Oslo Bors VPS.

Au cours du trimestre clos le 30 septembre, l'opérateur boursier paneuropéen a dégagé un bénéfice net de 63,5 millions d'euros, en progression de 25,8% sur un an. Le bénéfice par action (BPA) ajusté a atteint 0,98 euro, contre 0,85 euro à la même période un an plus tôt.

Le résultat opérationnel avant amortissement et dépréciations (Ebitda) s'est élevé à 108 millions d'euros, contre 87,8 millions d'euros un an plus tôt, reflétant un taux de marge de 59,4% contre 58,2%.

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 20,4%, à 181,7 millions d'euros, dynamisé par l'intégration d'Oslo Bors VPS. A périmètre comparable, le chiffre d'affaires a augmenté de 2,5%, à 154,6 millions d'euros.

Selon un consensus établi par Factset, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice net de 69 millions d'euros, un Ebitda de 104 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 185,1 millions d'euros.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

COMMUNIQUES FINANCIERS D'EURONEXT :

