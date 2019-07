Euronext N : voit son bénéfice baisser au T2 mais Olso Bors commence à aider ses revenus

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur boursier Euronext a annoncé mercredi une baisse de 4,4% sur un an de son bénéfice au deuxième trimestre, dans un contexte de repli des volumes sur ses marchés au comptant, mais son chiffre d'affaires a été dynamisé par le finalisation de l'acquisition de la Bourse d'Oslo en juin.

Sur les trois mois clos le 30 juin, l'opérateur des Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Dublin a dégagé au cours de la période un bénéfice net de 53,4 millions d'euros, lesté notamment par les éléments exceptionnels liés à l'acquisition de l'opération de la Bourse norvégienne.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a pour sa part progressé de 12% à données publiées et de 8,5% à données comparables, faisant ressortir une marge sur chiffre d'affaires de 61,7% contre 56% un an plus tôt, a ajouté Euronext dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 1,8% sur un an en données publiées, à 159 millions d'euros. A périmètre constant (hors intégration d'Oslo Bors et Commcise), les revenus ont reculé de 1,7%. L'activité a été lesté par la baisse de 5,9% des revenus tirés des transactions au comptant, à 50,7 millions d'euros, sur fond de faiblesse des volumes.

Selon le consensus compilé par FactSet, les analystes anticipaient, en moyenne, un bénéfice net de 54,5 millions d'euros, sur un Ebitda de 89,9 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 155,3 millions d'euros.

Euronext a rappelé qu'il présenterait en octobre un plan stratégique, et de nouveaux objectifs financiers à l'horizon 2022.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: ECH

COMMUNIQUES FINANCIERS D'EURONEXT :

https://www.euronext.com/

Agefi-Dow Jones The financial newswire