Euronext : acquisition de 66% de Nord Pool

05/12/2019 | 07:59

Euronext a annoncé avoir conclu des accords portant sur l'acquisition de 66% du capital et des droits de vote du groupe Nord Pool, acteur du marché de l'énergie en Europe.



Le groupe opère depuis son siège à Oslo et des bureaux à Helsinki, Stockholm, Tallinn , Berlin et Londres.



La valeur de l'entreprise est de 850 millions de couronnes norvégiennes (environ 84 millions d'euros).



' Euronext est heureux d'entrer sur le marché de l'électricité avec des partenaires aussi puissants et expérimentés '.



Le groupe Nord Pool a été créé en 1993 et propose des services de trading, de compensation, de règlement et des services associés sur les marchés de l'énergie. Nord Pool est actuellement fortement implanté en Europe avec plus de 360 clients de 20 pays.



La société exploite des marchés dans les pays nordiques, les pays baltes, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Autriche et le Luxembourg.



En 2018, Nord Pool a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros et 524 TWh ont été négociés sur ses marchés.



' L'acquisition de Nord Pool est conforme à la stratégie d'Euronext visant à diversifier la composition de son chiffre d'affaires vers de nouvelles classes d'actifs non corrélées aux cycles des marchés financiers '.



' Cette acquisition marque une nouvelle étape majeure dans la concrétisation de l'objectif d'Euronext de renforcer sa présence dans les pays nordiques, à la suite de l'acquisition d'Oslo Børs ' indique la direction.



La clôture de l'opération est prévue au premier trimestre 2020.



