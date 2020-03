PARIS, 12 mars (Reuters) - Euronext a annoncé jeudi dans un communiqué:

* LA SORTIE DE TECHNIP DU CAC 40 ET SON REMPLACEMENT PAR WORDLINE

* LA SORTIE DE VICAT DU SBF120 ET L'ENTRÉE DE FDJ ET AKKA TECHNOLOGIES Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)