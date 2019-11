Euronext augmente son bénéfice au T3, ne prépare pas d'offre sur Madrid et Milan

(Actualisation: propos du directeur général et président du directoire d'Euronext indiquant n'avoir aucune discussion avec les opérateurs des Bourses de Madrid et de Milan, confirmation de l'objectif de dépenses opérationnelles en 2019)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Euronext a publié jeudi des résultats globalement conformes aux attentes au troisième trimestre et a démenti tout projet de rachat des Bourses de Madrid et de Milan.

"Euronext n'a pas de discussion avec les deux entreprises concernées, ni avec aucun autre opérateur boursier en Europe", a indiqué Stéphane Boujnah, le directeur général et président du directoire d'Euronext, jeudi lors d'une conférence téléphonique. "Les récentes rumeurs de marché sont infondées", a-t-il ajouté.

L'agence Bloomberg a rapporté jeudi qu'Euronext avait pris contact avec de "potentiels conseillers" en vue d'un rachat de la Bourse de Madrid ("Bolsa y Mercados Espanoles", BME), l'un des derniers opérateurs indépendants en Europe. Selon l'agence de presse, Euronext a également examiné la possibilité de faire une offre sur la Bourse de Milan, détenue par le London Stock Exchange (LSE), dans le cas où ce dernier choisirait de la céder pour satisfaire les exigences réglementaires liées au rachat du spécialiste de l'information financière et des terminaux Refinitiv.

Euronext poursuit une stratégie d'acquisitions afin de diversifier ses sources de revenus et se rapprocher de la taille critique face à ses principaux concurrents. Après avoir racheté la Bourse de Dublin en mars 2018, l'opérateur a pris les commandes en juin de la Bourse d'Oslo pour environ 700 millions d'euros.

"Euronext continuera à rechercher des opportunités de diversification [par croissance] externe, conformément à ses critères d'investissement stricts et à sa volonté de maintenir une notation 'investment grade'", a précisé le groupe jeudi dans un communiqué de résultats.

Au cours du trimestre clos le 30 septembre, l'opérateur boursier paneuropéen a dégagé un bénéfice net de 63,5 millions d'euros, en progression de 25,8% sur un an. Le bénéfice par action (BPA) ajusté a atteint 0,98 euro, contre 0,85 euro à la même période un an plus tôt, grâce notamment à la contribution d'Oslo Bors VPS.

Le résultat opérationnel avant amortissements et dépréciations (Ebitda) s'est élevé à 108 millions d'euros, contre 87,8 millions d'euros un an plus tôt, reflétant un taux de marge de 59,4% contre 58,2%.

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 20,4%, à 181,7 millions d'euros, dont 25,5 millions d'euros en provenance d'Oslo Bors VPS. A périmètre comparable, la croissance est ressortie à 2,5%.

Selon un consensus établi par Factset, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice net de 69 millions d'euros, un Ebitda de 104 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 185,1 millions d'euros.

En dépit de ses récentes acquisitions, Euronext a confirmé son objectif de maîtrise des dépenses, et vise pour 2019 une hausse dans le bas d'une fourchette à un chiffre de ses dépenses opérationnelles avant amortissements et dépréciations.

