Euronext : bientôt les résultats de l'offre sur Oslo Bors

31/05/2019 | 18:03

Euronext annonce aujourd'hui que son offre sur Oslo Bors est désormais ' inconditionnelle '.



' En conséquence, l'offre sera maintenant finalisée et les actionnaires d'Oslo Bors VPS qui ont déposé leurs actions dans ce cadre recevront un prix de 158 couronnes norvégiennes par action, majoré de paiements d'intérêts applicables. La période d'acceptation de l'offre expire aujourd'hui à 18 heures, heure d'Europe centrale ', précise Euronext.



Euronext communiquera le résultat de l'offre et sa détention totale des actions Oslo Bors VPS la semaine prochaine.





