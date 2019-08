Euronext : cinq nominations aux instances dirigeantes

21/08/2019 | 08:13

Euronext a fait part mardi soir de cinq nominations -pour des mandats de quatre ans- par son conseil de surveillance, dont celle de Stéphane Boujnah qui a été reconduit comme directeur général (CEO) et président du conseil de direction du groupe.



Toujours au conseil de direction, ont été nommés comme membres Håvard S. Abrahamsen, le CEO d'Oslo Børs VPS, et Simone Huis in't Veld, en tant que nouvelle CEO d'Euronext Amsterdam en remplacement de Maurice van Tilburg.



Par ailleurs, Nathalie Rachou et Morten Thorsrud -le président et CEO d'If P&C Insurance Company- ont été désignés comme membres indépendants du conseil de surveillance du groupe de Bourses paneuropéen.



