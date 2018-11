Euronext : dépasse les attentes au 3e trimestre

12/11/2018 | 08:40

Euronext publie ce lundi un bénéfice net en hausse de 31,6% à 50,5 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2018, soit 0,73 euro par action. En données ajustées, le BPA a atteint 0,85 euro, dépassant ainsi de sept cents le consensus.



Le groupe a vu son EBITDA s'accroitre de 26,4% à 87,8 millions d'euros, soit une marge améliorée de 4,2 points à 58,2% pour des revenus en croissance de 17,2% à 150,9 millions d'euros, soutenus notamment par la consolidation d'Euronext Dublin et de FastMatch.



'La marge d'EBITDA sur les douze derniers mois a atteint pour la première fois, et avec un an d'avance, le niveau de 61% de notre marge cible d'EBITDA de 61% à 63%', souligne le CEO Stéphane Boujnah, qui met aussi en avant la bonne marche des économies de coûts.



