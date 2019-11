Euronext discute d'un potentiel rachat de BME, également convoitée par SIX

(Actualisation: projet d'OPA de SIX Group sur la Bourse de Madrid)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a indiqué lundi discuter avec le conseil d'administrations de Bolsas y Mercados Españoles (BME), l'opérateur de la Bourse de Madrid, en vue d'une potentielle offre, alors que l'opérateur de la Bourse de Zurich, SIX Group, a annoncé de son côté son intention de lancer une OPA sur la même cible.

Notant des récentes informations de presse entre Euronext et la Bourse de Madrid, l'opérateur boursier paneuropéen a confirmé "être actuellement en discussions avec le conseil d'administration de BME, ce qui pourrait aboutir ou non à une offre". Le groupe a ajouté qu'il fournirait davantage d'indications en temps voulu.

Dimanche, l'agence de presse espagnole Europapress avait rapporté que des équipes d'Euronext s'étaient rendues à Madrid afin d'évaluer la possibilité d'une offre sur l'opérateur de la Bourse madrilène.

De son côté, l'opérateur de la Bourse de Zurich, SIX Group a annoncé son intention de lancer une offre publique en numéraire sur BME.

SIX propose aux actionnaires de BME de racheter 100% de leurs actions au prix unitaire de 34 euros, valorisant l'opérateur de la Bourse de Madrid à hauteur d'environ 2,84 milliards d'euros. Ce prix offert représente une prime de 47,6% par rapport au cours de Bourse moyen de BME au cours des six derniers mois, pondéré par les volumes. L'offre de SIX est conditionnée à l'acquisition d'au moins 50% des titres BME en circulation, plus un.

A la Bourse de Madrid, la cotation de BME est suspendue en début de séance.

A Paris, l'action Euronext recule de 0,4% à 71,6 euros.

