Euronext discute d'un rachat de BME, qui considère "amicale" l'offre de SIX

(Actualisation: réaction de la Bourse de Madrid à l'offre de SIX Group)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Euronext a annoncé lundi discuter d'une acquisition de Bolsas y Mercados Españoles (BME) avec le conseil d'administration de l'opérateur de la Bourse de Madrid, tandis que SIX Group, l'opérateur de la Bourse de Zurich, a parallèlement annoncé son intention de lancer une offre publique d'achat (OPA) sur la même cible.

Notant de récentes informations de presse au sujet d'une éventuelle transaction entre Euronext et la Bourse de Madrid, l'opérateur boursier paneuropéen a confirmé "être actuellement en discussions avec le conseil d'administration de BME, ce qui pourrait aboutir ou non à une offre" d'achat. Le groupe a ajouté qu'il fournirait davantage d'indications en temps voulu.

Dimanche, l'agence de presse espagnole Europapress avait rapporté que des équipes d'Euronext s'étaient rendues à Madrid afin d'évaluer la possibilité d'une offre d'achat sur l'opérateur de la Bourse madrilène.

De son côté, l'opérateur de la Bourse de Zurich, SIX Group a annoncé son intention de lancer une offre publique intégralement en numéraire sur l'ensemble du capital de BME.

SIX propose aux actionnaires de BME de racheter 100% de leurs actions au prix unitaire de 34 euros, valorisant l'opérateur de la Bourse de Madrid à hauteur d'environ 2,84 milliards d'euros. Ce prix représente une prime de 47,6% par rapport au cours de Bourse moyen de BME au cours des six derniers mois, pondéré par les volumes. L'offre de SIX est conditionnée à l'acquisition d'au moins 50% des titres BME en circulation, plus un.

Dans un communiqué de presse, BME a indiqué considérer "amicale" l'offre de rachat formulée par SIX. Cette offre fait suite à des discussions entre des représentants de SIX et de BME et à une présentation par l'opérateur boursier suisse de son projet industriel pour l'éventuel futur ensemble, a ajouté la Bourse de Madrid.

Le conseil d'administration de BME s'est engagé à dédommager SIX à hauteur de 0,5% du montant de son offre, soit environ 14 millions d'euros, si cette dernière échoue en raison de l'approbation d'une offre concurrente.

A la Bourse de Madrid, l'action BME gagne 36,8%, à 34,74 euros, et, à Paris, le titre Euronext avance de 1,3% à 72,75 euros.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV - ECH

(Dimitri Delmond a contribué à cet article)

Agefi-Dow Jones The financial newswire