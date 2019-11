Euronext : en recul après son point trimestriel

08/11/2019 | 10:07

Euronext recule de 2,6% malgré la publication d'un bénéfice net en hausse de 25,8% à 63,5 millions d'euros au titre du troisième trimestre. En ajusté, le BPA a augmenté de 15,1% à 0,98 euro, dépassant d'un cent le consensus.



Le groupe de Bourses paneuropéen a vu son EBITDA s'accroitre de 23% à 108 millions d'euros, soit une marge améliorée de 1,2 point à 59,4% pour des revenus en croissance de 20,4% à 181,7 millions (+2,5% en organique).



'La stratégie de diversification du groupe s'est renforcée avec des revenus non liés aux volumes représentant plus de 50% et couvrant 129% des dépenses opérationnelles totales', souligne son CEO Stéphane Boujnah.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.