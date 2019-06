Euronext : le pacte d'actionnaires prolongé de deux ans

18/06/2019 | 10:20

Euronext, l'opérateur boursier paneuropéen en train de racheter son homologue norvégien, a annoncé hier soir que le pacte conclu par ses actionnaires de référence a été renouvelé pour deux ans.



L'accord initial du 21 juin 2017, qui devait prendre fin le 20 juin 2019, a été prolongé de deux ans au-delà de cette dernière date, soit jusqu'en juin 2021.



Les membres du pacte sont Euroclear (8% du capital), la Caisse des dépôts et consignations (France ; 8% également), la Société fédérale de participations et d'investissement (Belgique ; 4,5%), et les banques BNP Paribas Fortis et ABN Amro, soit au total 23,3% du capital.



Ces actionnaires s'engagent notamment à maintenir leur niveau actuel de participation.







