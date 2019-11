Euronext : n'est pas le seul à être intéressé par BME

19/11/2019 | 17:09

Alors que les Bourses ne sont plus le moyen privilégié de financement des entreprises (le 'private equity' a pris le pas) et que la croissance du secteur s'est dérobée, la concentration des opérateurs de marché est une tendance lourde toujours d'actualité.



Résumé des derniers épisodes : les deux géants européens, le London Stock Exchange (LSE) et l'allemand Deutsche Börse, n'ont jamais pu mener à bien leurs différents projets de mariage. Cet été, le Hong Kong Exchanges & Clearing s'est montré intéressé par le LSE, avant de se rétracter. Et toujours en 2019, Euronext, qui gère les places de Dublin, Amsterdam, Bruxelles, Paris et Lisbonne, a racheté l'opérateur norvégien Oslo Bors à la barbe de Nasdaq OMX.



De ce fait, les acteurs encore indépendants sont devenus rares en Europe. Mais dans le Sud de la région (sachant que la place de Milan est gérée par le LSE), Bolsas y Mercados Españoles (BME), l'opérateur madrilène (coté sur son propre marché), fait toujours bande à part.



Récemment des informations de presse, d'abord démenties, faisaient état de l'intérêt d'Euronext. Ce dernier a fini par reconnaître des discussions avec BME hier, mais il n'est manifestement pas le seul sur le coup. Hier également, l'opérateur suisse SIX est sorti du bois avec un projet d'OPA en espèces à 34 euros par action BME, soit une prime instantanée de près de 34%. Une approche considérée comme 'amicale' par BME.



Mais ce n'est - peut-être - pas tout puisque selon le média espagnol La Información, l'allemand Deutsche Börse étudierait lui aussi le dossier BME. Il est aussi possible qu'Euronext formule une offre plus élevée que celle de SIX.



D'où qu'elle vienne, le marché parie en tout cas sur une enchère puisqu'à Madrid, l'action BME s'échange plus de 35 euros.



EG



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.