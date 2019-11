Euronext : porté par une recommandation d'achat

01/11/2019 | 11:05

L'action Euronext progressait de plus de 3% ce matin à Paris, et surperformait sensiblement le CAC 40 alors qu'un bureau d'études, Citi, est passé à l'achat sur le titre en visant désormais 86 euros.



Pour Citi, les actions des opérateurs boursiers devraient continuer de surperformer celles des gestionnaires d'actifs, comme tel a été le cas ces cinq dernières années. Pourquoi ? Car elles offrent ce qui est devenu rare parmi les valeurs financières européennes : la croissance. En outre, la consolidation du secteur est toujours d'actualité. Dans ce cadre, Euronext est distingué pour la faiblesse relative de sa valorisation.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.