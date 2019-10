Euronext : présente son nouveau plan stratégique

10/10/2019 | 18:05

Euronext a annoncé aujourd'hui la création de son nouveau plan stratégique sur trois ans, intitulé ' Let's Grow Together 2022 '. Aujourd'hui, Euronext a pour objectif de poursuivre son chemin de croissance.



Le plan stratégique ' Let's Grow Together 2022 ' se traduit par les objectifs financiers 2022 suivants : une croissance des revenus (organique) de +2% à +3%, une marge EBITDA (organique) supérieure à 60% en 2022 et une politique de dividende avec le versement de 50% du bénéfice net déclaré.



Stéphane Boujnah, PDG et président du directoire d'Euronext, a déclaré : ' Aujourd'hui, Euronext est déterminé à créer l'infrastructure de pointe du marché paneuropéen en développant et en saisissant les opportunités, afin d'accélérer l'innovation et une croissance durable.'





