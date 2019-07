Euronext : prise de participation dans Tokeny Solutions

02/07/2019 | 07:51

Euronext fait part de la souscription à une augmentation de capital de cinq millions d'euros de Tokeny Solutions, qui lui permet de disposer d'une participation de 23,5% au capital de cette société, ainsi que d'une forte représentation dans sa gouvernance.



'Lancée en 2017, Tokeny Solutions apporte à l'ensemble des émetteurs privés sur le marché des titres, des solutions de bout en bout modulaires et ergonomiques pour émettre, gérer et transférer des solutions de titres 'tokenisées' sur blockchain public', explique Euronext.



'La tokenisation permet aux institutions de numériser les actifs financiers, tels que les actions, les instruments de type dette et les fonds, et de rationaliser l'administration pour offrir aux clients un service avant tout numérique', poursuit-il.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.