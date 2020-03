Euronext : rachats d'actions prévus au mois de mars

05/03/2020 | 08:19

Le groupe de Bourses Euronext annonce son intention de racheter 200.000 de ses propres actions dans le cadre de ses plans d'incitation à long terme, programme qui sera mis en oeuvre et dirigé par un agent indépendant entre le 5 et le 31 mars.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.