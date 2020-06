Euronext : révision trimestrielle des indices parisiens

12/06/2020 | 07:36

A l'issue de sa révision trimestrielle, le conseil scientifique des indices d'Euronext Paris annonce avoir décidé l'inclusion de Teleperformance comme nouvelle composante du CAC40, prenant la place de Sodexo, à compter du 22 juin.



Concernant le SBF120, l'autre indice majeur de la Bourse de Paris, les titres Albioma, Neoen et Robertet feront leur entrée, en lieu et place d'Europcar Mobility, Quadient et Verallia, décision qui prendra aussi effet dans dix jours.



