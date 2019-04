Euronext salue un avis positif de la Norvège sur son projet Oslo Bors

"Euronext est convaincu qu'il est le meilleur propriétaire possible pour Oslo Bors et salue la recommandation positive de l'Autorité de supervision financière norvégienne au ministère des Finances disant qu'Euronext devrait être approuvé comme un propriétaire adéquat de 100% d'Oslo Bors", déclare Stephane Boujnah, PDG de l'opérateur des Bourses d'Amsterdam, de Bruxelles, de Dublin, de Lisbonne et de Paris, cité dans un communiqué.

"Euronext (...) attend maintenant l'approbation définitive du ministère des Finances norvégien, qui est la dernière condition majeure nécessaire pour finaliser la transaction", poursuit le groupe.

Au début du mois, Euronext a prolongé jusqu'au 6 mai son offre sur l'opérateur de la Bourse d'Oslo.

Nasdaq et Euronext sont à la lutte depuis fin janvier pour mettre la main sur Oslo Bors, l'un des derniers marchés boursiers indépendants du nord de l'Europe. Le conseil de ce dernier recommande la proposition du groupe américain, qui détient la plupart des marchés actions de la région.

Euronext affirme avoir déjà sécurisé 53,1% du capital d'Oslo Bors à la date du 1er avril, via 8,1% de titres directement en sa possession et des engagements irrévocables d'actionnaires portant sur 45% du capital.

(Benoit Van Overstraeten, édité par Gwénaëlle Barzic)