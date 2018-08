Euronext : se renforce au capital de FastMatch

14/08/2018 | 09:12

Euronext annonce ce mardi matin l'acquisition d'environ 8% d'intérêts supplémentaires dans FastMatch, opérateur global de marchés de changes au comptant et filiale du groupe de Bourses paneuropéen depuis un an.



Ces intérêts ont été rachetés auprès du co-fondateur et CEO de FastMatch, Dmitri Galinov. Avec la participation majoritaire acquise en août 2017, ce renforcement porte la participation d'Euronext à environ de 97,3%.



Le groupe ajoute que Kevin Wolf, responsable FICC (revenus fixes, changes et matières premières) aux Etats-Unis pour Euronext, a été nommé directeur général (CEO) de FastMatch en juin dernier pour succéder à Dmitri Galinov.



