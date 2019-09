Euronext : un indice dédié aux PME technologiques

18/09/2019 | 11:25

La Caisse des Dépôts et Euronext annoncent aujourd'hui une initiative conjointe visant à accélérer la croissance des PME technologiques cotées à Paris.



La CDC a décidé d'investir via sa filiale de gestion dédiée aux petites et moyennes entreprises cotées, CDC Croissance, 100 ME dans les petites valeurs de la Tech cotées sur Euronext Paris et dont la capitalisation est inférieure à 1 MdE.



Euronext, avec les équipes de CDC Croissance, a créé également un indice dédié aux PME techs cotées à Paris : l'indice Euronext Tech Croissance.



Cet indice est composé de valeurs à fort potentiel, dont la liquidité est supérieure à 10 000 E/jour, avec une capitalisation boursière comprise entre 25ME et 1MdE, et qui sont représentatives du secteur technologique dans son ensemble.



Les 150 valeurs sélectionnées sont actives notamment dans les domaines de clean-tech, l'ad-tech, la fab-tech, la sport-tech, la fintech, l'IoT, le food-tech, l'ed-tech.



