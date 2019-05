EUROPACORP : Gilbert Dupont allège toujours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gilbert Dupont reste à Alléger sur Europacorp assortie d’un objectif de cours de 1,20 euros Suite à l’article des Echos indiquant que Pathé pourrait prendre une participation majoritaire dans EuropaCorp, la société a confirmé être en discussion avec ses créanciers et le groupe Pathé dans le cadre de la restructuration de sa dette et du renforcement de ses capacités financières par voie d’augmentation de capital." Nous pensons qu'une telle opération pourrait apporter de la visibilité à la société, en lui permettant notamment d'honorer tout ou partie le remboursement des dettes seniors et juniors arrivant respectivement à échéance en octobre 2019 et avril 2020 " , a commenté le broker.A ce stade, Gilbert Dupont reste toutefois prudent sachant qu'aucun accord n'a été signé pour l'instant, qu'une telle opération serait largement dilutive pour les actionnaires actuels et que les résultats annuels devraient peser sur les capitaux propres.