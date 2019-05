EUROPACORP : confirme être en discussion avec Pathé

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Europacorp bondit de 115,43% à 1,24 euro sur la place de Paris et prend la tête du marché SRD. Suite à l'article paru aujourd'hui dans Les Echos, la société a confirmé être en discussion avec ses créanciers et le groupe Pathé, dans le cadre de la restructuration de sa dette et du renforcement de sa capacité financière par augmentation de capital." Le groupe Pathé a manifesté son intérêt pour une éventuelle prise de participation dans le capital de la société. Cette manifestation d'intérêt, non contraignante, est soumise à la réalisation de plusieurs conditions suspensives, notamment un accord sur la restructuration des dettes existantes du groupe ", a commenté Europacorp dans un communiqué.Celui-ci indique par ailleurs ne pas pourvoir garantir que cette proposition aboutira, plusieurs conditions essentielles n'étant pas remplies.Europacorp ne peut également pas donner de précisions sur le calendrier ou la structuration de l'opération potentielle résultant des discussions en cours." Comme annoncé le 13 mai 2019, la Société informera le marché, en temps utile, du résultat des négociations qu'elle entend poursuivre avec les prêteurs et autres investisseurs potentiels. "