EUROPACORP : l'assemblée générale mixte du 28 avril aura lieu à huis clos

Europacorp a annoncé, hier, qu'en raison de la crise liée à l'épidémie de Covid-19, le Conseil d'administration de la Société a décidé que la tenue de l'Assemblée se déroulerait à huis clos en application de l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020. L'avis de réunion comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 20 mars 2020 et l'avis de convocation au BALO du 6 avril 2020.Les actionnaires pourront exercer leur droit de vote à distance avant la tenue de l'Assemblée générale, soit, comme chaque année, par correspondance via un formulaire de vote, soit, exceptionnellement, sur Internet via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS (sur le site https://www.nomi.olisnet.com, dont l'accès sera ouvert à partir du 7 avril 2020). La Société recommande aux actionnaires d'utiliser l'envoi électronique dans les circonstances actuelles où les délais postaux sont incertains.Il sera également possible de donner une procuration à l'émetteur ou à une personne de son choix conformément aux dispositions prévues dans l'avis de convocation. La Société attire l'attention des actionnaires sur les difficultés pouvant résulter, dans le contexte d'une assemblée générale tenue à huis clos, du recours à la procuration à une personne de son choix.En conséquence, il est rappelé aux actionnaires l'importance de consulter régulièrement le site Internet de la société.Les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce relatifs à cette Assemblée générale sont disponibles sur le site internet de la Société www.europacorp.com à la section Espace Investisseurs / Assemblée générale. Tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la Société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. S'agissant du prospectus, il sera disponible sur le site Internet de la société dès obtention du visa requis de la part de l'Autorité des Marchés Financiers.En raison des circonstances évoquées ci-dessus, exceptionnellement, ces documents ne seront pas disponibles au siège social de l'entreprise.