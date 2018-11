EUROPACORP : pénalisé par de nouvelles accusations concernant Luc Beson

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En repli de plus de 6% à 1,31 euro, Europacorp accuse la plus forte baisse du SRD. Le studio de cinéma est pénalisé par les nouveaux soupçons concernant son dirigeant, Luc Besson. Mediapart a publié hier les témoignages de cinq femmes affirmant avoir été victimes de comportements sexuels inappropriés de la part du réalisateur. Parmi elles, une ancienne assistante du réalisateur et l’ex-mannequin Karine Isambert.