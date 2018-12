EUROPACORP : perte nette au premier semestre et perte attendue sur l'exercice

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier semestre, clos fin septembre, EuropaCorp a essuyé une perte nette, part du groupe de 88,9 millions d’euros contre - 70,6 millions d’euros, un an plus tôt. Le groupe a enregistré des dépréciations exceptionnelles de 80,7 millions d’euros, sans impact sur sa trésorerie. EuropaCorp a en particulier déprécié l’actif incorporel relatif à la distribution de films aux Etats-Unis, pour un montant de 51,4 millions d’euros, compte tenu de la révision des recettes nettes futures prévisionnelles issues de cette activité.La marge opérationnel du producteur et distributeur d'oeuvres cinématographiques et de séries télévisuelles est ressortie à 9,6 millions d'euros contre -31,9 millions d'euros au premier semestre de l'exercice précédent.Les frais généraux s'établissent à 13,6 millions d'euros, en recul de 34% grâce aux mesures mises en place par le groupe.Le chiffre d'affaires a chuté de près de 42% à 81,4 millions d'euros. Il avait été soutenu par Valérian et la Cité des mille planètes l'année dernière.Les cash-flows générés par l'exploitation sur le semestre s'établissent à +35,6 millions d'euros contre 74,8 millions d'euros au cours du premier semestre de l'exercice précédent. Cette baisse est liée à l'encaissement des Minimums Garantis relatifs à la livraison du film Valérian et la Cité des mille planètes auprès des distributeurs étrangers ainsi qu'aux recettes Salles France significatives de ce film l'an dernier.Au 30 septembre 2018, la dette nette s'élève à 221 millions d'euros contre 230 millions d'euros, un an auparavant. Les prochaines échéances relatives à la dette du groupe se situent en octobre 2019 pour la dette senior et avril 2020 pour la dette de second rang.D'autres cessions d'actifs non stratégiques pourraient être réalisées à court ou moyen terme afin de renforcer la capacité financière du groupe.Compte tenu de la perte constatée sur le premier semestre du fait de la comptabilisation de dépréciations exceptionnelles, EuropaCorp connaîtra un exercice 2018/19 significativement déficitaire.Le groupe poursuit sa stratégie avec 3 objectifs prioritaires : renforcer ses capacités financières et restructurer et/ou refinancer les dettes ; poursuivre la réduction des frais généraux et prioriser la mise en production de films présentant des taux de couverture élevés et " dérisquer " le modèle.