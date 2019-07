EUROPACORP :, plus forte hausse du SRD à la clôture du mercredi 17 juillet 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EUROPACORP (+4,82% à 1,30 euro)Le studio de cinéma poursuit sa progression après avoir grimpé de 9,11 % hier et 14,3 % lundi. Selon la presse du week-end, l'offre de reprise de la société de Luc Besson par son principal créditeur, Vine, tiendrait la corde. Le groupe avait indiqué fin mai être en discussion avec ses créanciers et le groupe Pathé, dans le cadre de la restructuration de sa dette et du renforcement de sa capacité financière par augmentation de capital.