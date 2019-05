EuropaCorp : Chiffre d'affaires annuel 2018/2019

L'activité Ventes Internationales représente 51,8 millions d'euros sur l'exercice, soit environ 35% du chiffre d'affaires annuel et correspond essentiellement à la livraison du film Anna à Lionsgate, du film Taxi 5, ainsi qu'aux premières livraisons internationales du film Kursk, et aux royautés significatives perçues sur les films du catalogue (principalement Lucy et Taken 3).

Le chiffre d'affaires Distribution Salles France et Etats-Unis, s'élève à 6,8 millions d'euros sur l'exercice, soit près de 5% du chiffre d'affaires annuel, contre 39,6 millions en 2017/2018. Cette baisse est liée au chiffre d'affaires particulièrement important enregistré en 2017/2018 suite à la sortie en France et aux Etats-Unis du film Valérian et la Cité des mille planètes.

Il correspond en 2018/2019 aux revenus générés par l'exploitation en salles françaises des films suivants :

Taxi 5 , sorti en avril 2018 : 3,7 millions d'entrées ;

, sorti en avril 2018 : 3,7 millions d'entrées ; Je vais mieux, sorti en mai 2018 : 146 mille entrées ;

sorti en mai 2018 : 146 mille entrées ; Braqueurs d'élite, sorti en août 2018 : 51 mille entrées ;

sorti en août 2018 : 51 mille entrées ; Kursk, sorti en novembre 2018 : 123 mille entrées ;

L'activité Vidéo & VOD France et Etats-Unis s'établit à 14 millions d'euros et représente environ 9% du chiffre d'affaires annuel, contre 33,6 millions en 2017/2018. Elle comprend les ventes Vidéo et VOD réalisées aux Etats- Unis, notamment sur le film Valérian et la Cité des mille planètes (toutefois moins importantes qu'au cours de l'exercice précédent), et celles de Taxi 5 en France.

Les ventes Télévision & SVOD France et Etats-Unis totalisent sur l'exercice 2018/2019 un chiffre d'affaires de 31,2 millions d'euros, soit 21% du chiffre d'affaires, contre 38,5 millions d'euros au cours de l'exercice précédent. Elles sont portées par le marché français et correspondent essentiellement à l'ouverture des fenêtres de droits de diffusion pour Taxi 5 et celle de films du catalogue comme Valérian et la Cité des mille planètes, Coexister, Lucy et Taken 3.

Le fonds de Soutien généré sur l'exercice s'élève à 3,1 millions d'euros (versus 4,4 millions l'année précédente).

Le chiffre d'affaires de l'activité Séries TV s'élève à 24,4 millions d'euros sur 2018/2019, soit environ 16% du chiffre d'affaires total. Il progresse de 8% et correspond à la livraison des six derniers épisodes de la saison 2 de la série internationale Taken à NBC, ainsi qu'à l'exploitation internationale de cette même série.

Le poste Autres correspond principalement aux activités de post-production, licencing, partenariats, événementiel et aux recettes de coproduction et de production exécutive. Il représente un chiffre d'affaires de 17,4 millions d'euros, contre 6 millions d'euros au cours de l'exercice précédent (hors activités cédées). La hausse s'explique par les recettes de coproduction sur le film Taxi 5 et celles de production exécutive sur Kursk.

Perspectives