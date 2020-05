EuropaCorp : Chiffre d'affaires annuel 2019/2020

Chiffre d'affaires consolidé 2nd semestre et annuel (non audité)

Saint-Denis,le 26 mai 2020 - EuropaCorp, l'un des tout premiers studios de cinéma indépendants en Europe, producteur et distributeur d'œuvres cinématographiques, annonce le chiffre d'affaires annuel consolidé, approuvé par le Conseil d'administration et en cours d'audit de son exercice 2019/2020, clos le 31 mars 2020.

La Société a temporisé la mise en production de nouveaux films du fait de la restructuration financière en cours. Il en résulte un nombre très limité de livraisons de films frais sur l'exercice 2019/2020, ce qui explique la baisse du chiffre d'affaires de 53% par rapport à l'exercice 2018/2019.

L'activité Ventes Internationales représente 14,8 millions d'euros sur l'exercice, soit environ 21% du chiffre d'affaires annuel, contre 51,8 millions d'euros au cours de l'exercice précédent. Les revenus correspondent essentiellement aux dernières livraisons des films Kursk et Anna ainsi que celles de Nous finirons ensemble, et aux royautés significatives perçues sur les films du catalogue (principalement Lucy et Taken 3).

Le chiffre d'affaires Distribution Salles France s'élève à 8,7 millions d'euros sur l'exercice, soit plus de 12% du chiffre d'affaires annuel, contre 6,8 millions en 2018/2019.

Il correspond en 2019/2020 aux revenus générés par l'exploitation en salles françaises des deux films suivants :

Nous finirons ensemble sorti en mai 2019 : 2,8 millions d'entrées ;

sorti en mai 2019 : 2,8 millions d'entrées ; Anna sorti en juillet 2019 : 750 mille entrées.

L'activité Vidéo & VOD France et Etats-Unis s'établit à 4,9 millions d'euros et représente environ 7% du chiffre d'affaires annuel, contre 14 millions en 2018/2019. Elle comprend les ventes Vidéo et VOD réalisées aux Etats- Unis, notamment sur les films Braqueurs d'élite et Valérian et la Cité des mille planètes, et celles de Taxi 5 en France (toutefois moins importantes qu'au cours de l'exercice précédent, lequel correspondait à la première disponibilité vidéo des films Braqueurs d'élite et Taxi 5).

Les ventes Télévision & SVOD France et Etats-Unis totalisent sur l'exercice 2019/2020 un chiffre d'affaires de 27,3 millions d'euros, soit 39% du chiffre d'affaires, contre 31,2 millions d'euros au cours de l'exercice précédent. Elles sont portées par le marché français et correspondent à l'ouverture des fenêtres de droits de diffusion pour des films du catalogue comme Valérian et la Cité des mille planètes, Braqueurs d'élite, Lucy et Je vais mieux.

Le fonds de Soutien généré sur l'exercice s'élève à 1,1 millions d'euros (contre 3,1 millions l'année précédente).

Le chiffre d'affaires de l'activité Séries TV s'élève à 6 millions d'euros sur l'exercice 2019/2020, soit environ 9% du chiffre d'affaires total, contre 24,4 millions d'euros pour l'exercice 2018/2019, lequel incluait les livraisons internationales des 6 derniers épisodes de la deuxième saison de la série TV Taken. Ce chiffre d'affaires de 6 millions correspond à l'exploitation internationale de la série Taken (royautés).

Le poste Autres correspond principalement aux activités de post-production, licencing, partenariats, événementiel et aux recettes de coproduction et de production exécutive. Il représente un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros, contre 17,4 millions d'euros pour l'exercice précédent, lequel incluait les recettes de production exécutive du film Kursk et les recettes de coproduction du film Taxi 5 qui ont été livrés au cours de l'exercice 2018/2019. Ce chiffre d'affaires Autres correspond essentiellement aux recettes de coproduction sur le film Nous Finirons ensemble.

Perspectives

Le Groupe poursuit sa stratégie avec 2 objectifs prioritaires :

Finaliser le processus de restructuration financière : dans cette perspective la Société a annoncé le 15 avril dernier les principales modalités des augmentations de capital réservées aux fonds Vine et Falcon pour un total d'environ 193 millions d'euros, lesquelles ont été approuvées par l'Assemblée Générale du 28 avril 2020. Comme annoncé le 14 mai dernier, le calendrier de mise en œuvre de ces augmentations de capital, impacté par l'état d'urgence sanitaire, sera mis à jour et communiqué par la Société dès que possible.

Dans un second temps, lancer les nouvelles productions de films, avec un objectif de 2 films en langue anglaise et 1 film en langue française par an, et de séries télévisées en langue anglaise à fort potentiel international. La Société a continué à développer des contenus correspondants à la typologie de films et séries TV ayant fait le succès du Groupe, dont la production commencera dès que possible

2