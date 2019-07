EuropaCorp : Le fonds Vine pourrait reprendre EuropaCorp, l'action flambe

Selon le Journal du Dimanche, le réalisateur a accepté une offre du fonds américain qui prévoit de convertir ses créances, d'environ 100 millions d'euros selon l'hebdomadaire, en titres.

EuropaCorp, qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte en mai, passerait ainsi sous le contrôle du fonds, qui s'est spécialisé dans les investissements dans les secteurs des médias et du divertissement depuis sa création en 2006.

Cet accord, conclu aux dépens d'une offre de reprise alternative portée par l'exploitant français de salles de cinéma Pathé, doit encore être validé par le tribunal de commerce de Bobigny.

"Le groupe Vine a marqué son intérêt pour une éventuelle prise de participation au capital de la société. Les discussions sont actuellement en cours sur les modalités de cette éventuelle opération et sur le financement du groupe pour l'avenir", a confirmé EuropaCorp dans un communiqué diffusé dimanche soir.

"L'éventuelle mise en œuvre de cette opération suppose notamment la recherche d'un accord avec les prêteurs séniors et la présentation d'un plan de sauvegarde au tribunal de commerce de Bobigny", ajoute le communiqué.

En Bourse, l'action d'EuropaCorp flambe de 30,13% à 1,3 euros en fin de matinée.

Fondé il y a 20 ans par le réalisateur Luc Besson, le studio de production et de distribution de films et de séries a été ébranlé par l'échec de plusieurs productions dont le film à gros budget "Valérian et la Cité des Mille Planètes", censé le relancer après trois exercices successifs de pertes.

Sur les six premiers mois de son exercice décalé 2018-2019, la société a creusé ses pertes nettes qui ont atteint près de 110 millions d'euros.

