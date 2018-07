EuropaCorp : Mise à disposition du Document de référence 2017/2018

Mise à disposition du Document de référence 2017/2018

Saint-Denis, le 26 juillet 2018 - Le Document de référence 2017/2018 de la société EuropaCorp (FR0010490920) a été déposé à l'Autorité des marchés financiers le 26 juillet 2018 sous le numéro D.18-0703.

Ce document est disponible sur le site internet de la société à l'adresse www.europacorp.com à la section Espace Investisseurs - Rapports financiers périodiques.

Des exemplaires du document sont également disponibles au siège de la Société :

EuropaCorp 20 rue Ampère

93413 Saint-Denis CEDEX.

Les documents suivants sont intégrés dans le Document de référence 2017/2018 de la Société : - le rapport financier annuel ;

- les rapports des Commissaires aux Comptes et les informations relatives à leurs honoraires.

A PROPOS D'EUROPACORP

Fondé en 1999, EuropaCorp s'est hissé au premier rang des studios de production de films et séries en Europe.

Les activités internationales du Groupe couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur cinématographique avec une expertise dans la production, la distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, et l'édition musicale.

En gérant directement les processus de production et de distribution, EuropaCorp est capable d'assurer créativité et qualité tout au long du cycle de vie de ses films et projets télévisuels. Le Groupe a produit ou coproduit plus de 110 films, en a distribué près de 160 dans les salles de cinéma françaises, et détient un catalogue de plus de 500 films en langue française et anglaise. Depuis 2000, il a produit 8 des 20 plus grands succès français au box-office mondial. Le Groupe est également actif depuis 2010 dans la production d'unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier.

EuropaCorp a été créé par le réalisateur, scénariste et producteur Luc Besson. Plus d'informations sur www.europacorp.com

