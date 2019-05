EuropaCorp : Pathé s'intéresserait à EuropaCorp, dont le titre flambe

Selon Les Echos, plusieurs schémas sont à l'étude, avec des plans pour transformer de la dette en actions du groupe, qui a été placé en procédure de sauvegarde à la mi-mai.

A la suite de cette information, le titre EuropaCorp bondissait de 78,4566% à 1,11 euro, portant sa capitalisation boursière à 45,5 millions d'euros.

Fondé il y a 20 ans par le réalisateur Luc Besson, le studio de production et de distribution de films et de séries paie l'échec de son film à gros budget "Valérian et la Cité des Mille Planètes", censé le relancer après trois exercices successifs de pertes.

Le chiffre d'affaires du groupe a reculé de 33% à 148,7 millions au cours de l'exercice 2018-2019.

NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude.

(Bureau de Paris, Jean-Michel Bélot pour le service français, édité par Bertrand Boucey)