EuropaCorp : Prolongation de la procédure de sauvegarde afin de restructurer les dettes du Groupe

Prolongation de la procédure de sauvegarde afin de restructurer les dettes du Groupe

Saint-Denis,le 30 octobre 2019 - Par jugement du 29 octobre 2019, le Tribunal de Commerce de Bobigny a prolongé la période d'observation de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société EuropaCorp S.A pour une durée de 6 mois.

Le renouvellement de la période d'observation va notamment permettre de finaliser les discussions en cours avec les créanciers relatives au projet de plan de sauvegarde.

En temps utile, la société tiendra le marché informé de l'issue des actions en cours.

A PROPOS D'EUROPACORP

Fondé en 1999, EuropaCorp s'est hissé au premier rang des studios de production de films et séries en Europe.

Les activités internationales du Groupe couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur cinématographique avec une expertise dans la production, la distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, et l'édition musicale. En gérant directement les processus de production et de distribution, EuropaCorp est capable d'assurer créativité et qualité tout au long du cycle de vie de ses films et projets télévisuels. Le Groupe a produit ou coproduit plus de 110 films et en a distribué près de 160 dans les salles de cinéma françaises. Depuis 2000, il a produit 8 des 20 plus grands succès français au box-office mondial. Le Groupe est également actif depuis 2010 dans la production d'unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier.

EuropaCorp a été créé par le réalisateur, scénariste et producteur Luc Besson.

